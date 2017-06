Esta es la agenda deportiva de este fin de semana

El partido final de la Liga Águila que dará el primer campeón del año en Colombia y el comienzo de la Copa de las Confederaciones, son los dos eventos que acaparan la atención deportiva de este fin de semana.

Fútbol Colombiano

Nacional – Deportivo Cali. domingo 7:00 p.m. Partido de vuelta de la final de la Liga Aguila I 2017.

Atlético Huila – Independiente Santa fe. Lunes 3:15 p.m. Partido de ida de la final de la primera Liga Águila femenina.

Fútbol Internacional

Copa Confederaciones

Rusia – Nueva Zelanda. sábado 10 am.

Portugal – Mexico. domingo 10 am.

Camerun – Chile. domingo 1:00 pm.

Australia – Alemania. lunes 10 am.

Ciclismo

Durante sábado y domingo se llevaran a cabo las dos ultimas etapas de la Vuelta a Suiza, que tiene a los colombianos Jonatan Restrepo ( katusha), Carlos Betancur ( Movistar ), Sergio Henao ( Sky ), Jarlinson Pantano ( Trek ) y Darwin Atapuma ( Emirates ).

el actual campeon de la carrera es el colombiano Miguel Angel Lopez, quien se tuvo que retirar el día jueves luego de un accidente que obligó a la carrera a llevarlo a un hospital cercano, con fractura de un dedo de su mano derecha y cortes en su labio inferior.

Boxeo

Este fin de semana se llevaran a cabo dos peleas de títuo mundial que acaparan la atención de los aficionados de boxeo.

Andre Ward – Segey Kovalev. titulos mundiales OMB, FIB Y AMB Semipesados.

Guillermo Rigondeaux – Moises Florez. titulo mundial super medio AMB.