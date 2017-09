Esta es la agenda deportiva para este fin de semana

Este fin de semana se cumplirán las etapas 2 y 23 del Clásico RCN Manzana Postobón y además una jornada más de la Liga Águila que tendrá el clásico entre Once Caldas y América en Manizales.

Ciclismo

Durante este fin de semana se correrán las etapas 2 y 3 del Clásico RCN Manzana Postobón en su versión 57 y que arrancó en Marsella Risaralda.

Sábado : Santa Rosa de Cabal – Itagüí. 229 kilómetros.

Domingo: Carmen de Viboral – La Dorada. 214 kilómetros.

Este domingo también se correrá la prueba de ruta de los mundiales de ciclismo en Bergen Holanda, con la participación de los colombianos Nairo Quintana, Rigoberto Uran, Nelson Soto y Fernando Gaviria entre otros.

Fútbol Colombiano

Cortulua – Jaguares. Viernes 7.45 pm.

Tigres – Equidad . Sábado 2.00 pm.

Medellin – Rionegro. Sábado 4.00 pm.

Bucaramanga – Santa fe. Sábado 6.00 pm.

Patriotas – Junior aplazado.

Caldas – América. Sábado 8.00 pm.

Millonarios – Pasto. Domingo 5.15 pm.

Cali – Tolima. Domingo 5.30 pm.

Envigado – Nacional. Domingo 7.30 pm.

Fútbol Internacional

España

Atlético de Madrid – Sevilla ( Luis F Muriel ). Sábado 6.00 am.

Alavés ( Daniel Torres ) – Real Madrid. Sabado 9.15 am.

Girona ( Mujica, Espinoza ) – Barcelona. Sábado 1.15 pm.

Getafe – Villarreal ( Carlos Bacca )l. Domingo 9.00 am.

Real Sociedad – Valencia ( Jeison Murillo ). Domingo 1.45 pm.

Italia

Juventus ( Cuadrado ) – Torino. Sábado 1.45 pm.

Sampdoria ( Duvan Zapata ) – Milan. Domingo 5.45 am.

Fiorentina ( Carlos Sanchez )– Atalanta. Domingo 1.45 pm.

Alemania

Hannover 96 – Colonia. Domingo 8.30 am.

Motociclismo

Este fin de semana se llevará a cabo el circuito de Aragón en el marco del campeonato mundial de motociclismo, que tiene a Marc Márquez como líder y presenta el regreso de Valentino Rossi, luego de su fractura de tibia y peroné veinte días atrás.