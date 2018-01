Esta es la agenda deportiva de este fin de semana

La presentación del colombiano Yerry Mina en Barcelona es el evento más importante de carácter deportivo este fin de semana en nuestro país.

Fútbol Colombiano

Santa Fe – River Plate. Domingo 1.30 pm Florida.

Nacional- Atlético Mineitro. Domingo 1.00 pm Florida Cur

Fútbol Internacional

España

Sábado. 5.30 am. Comienza la presentación oficial del jugador colombiano Yerry Mina, como Nuevo integrante de la plantilla del Barcelona.

Girona (Bernardo Espinoza, Johan Mujica) – Las Palmas. Sábado 7.00 pm.

Real Madrid – Villarreal (Carlos Bacca ). Sábado 10.15 am.

Levante ( Jeferson Lerman ) – Celta de Vigo. Domingo 6.00 am.

Alavés ( Daniel Torres ) – Sevilla ( Luis F Muriel ). Domingo 10 15 am.

Real Sociedad – Barcelona. Domingo 2.45 pm.

Alemania

Colonia (John Cordoba) – Borussia Monchengladbach. Domingo 9.30 am.