Estamos a un año del Mundial y en Milán no veía la opción de jugar: Bacca tras ser presentado en Villarreal

Carlos Bacca. Foto: @VillarrealCF

Carlos Bacca señaló durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal que cuando supo del interés del club castellonense por su fichaje no lo dudó.

El colombiano, que aterriza en el Villarreal cedido por Milán con una opción de compra, ha sido presentado este miércoles, después de que la pasada semana se suspendiera el acto oficial como señal de duelo por el atentado de Barcelona.

“Estoy contento por llegar a un club como éste y a esta gran familia. Desde que empecé a hablar con Zapata, Musacchio o Matías Fernández, me hablaban muy bien de este club, algo que he notado desde el primer momento. Estoy ilusionado con este nuevo reto. Aunque no hemos empezado bien, estoy con ganas de ayudar y con los compañeros poder hacer una grandísima temporada”, explicó.

“Llego con ganas, estaba en una situación en Milán con tres años de contrato más, pero llegó un cambio en el club y viendo las incorporaciones y, lo que se estaba haciendo, tuve que tomar una decisión. Estamos a un año del Mundial, y no veía opciones claras de jugar, por lo que llegó la opción del Villarreal y no lo dudé”, añadió.

Bacca reveló que tenía opciones de otros clubes “pero mi idea era la de estar en una liga competitiva como la española y esa fue mi decisión”.

Bacca llega para suplir la baja de Roberto Soldado, quien abonó su cláusula de rescisión para marcharse al fútbol turco y el atacante reconoció que “Soldado ha dejado una huella en este club, es una grandísimo jugador y eso se nota en el vestuario. El dejó una huella acá, pero ahora llega Bacca para aportar lo mejor y mi idea es la de mejorar mis cifras”.

A pesar de llegar como cedido, Bacca apuntó que “me gustaría quedarme, vine con esta mentalidad la de seguir aquí. Desde el primer día me sentí bien y que el presidente decida hacer efectiva esa opción de compra, aunque no sea obligada, que se sientan con esa obligación”.

Bacca reconoció que la participar en la Liga Europa le hace ilusión, ya que aseguró que “es una competición bonita, que jugué dos años y la gané los dos”.

Tras debutar el pasado lunes con una derrota en la visita al Levante, comentó que “la idea es la de estar mejor que el primer partido, hay muchas cosas que mejorar y estamos trabajando con el técnico y los compañeros para cambiar esta situación y mejorar el próximo viernes en el partido de Anoeta”.

“No me sorprendió jugar como titular ya que vine trabajando fuerte con Milán con la idea de jugar. En Milán no contaban conmigo, pero me preparé bien para mí y con la idea de estar a tope. Creo que con el trabajo, los entrenamientos y los partidos, las cosas irán a mejor”, prosiguió.

Por su parte, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, apuntó que “Carlos Bacca, un jugador más que conocido y goleador, espero que venga con ganas y con muchas ilusión de hacer grandes cosas. Espero que sean felices entre nosotros él y su familia. El inicio no ha sido bueno, pero nos quedan muchos partidos y con la ayuda de Bacca esperamos hacer una gran temporada”

Por EFE.