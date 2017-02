Esteban Chaves no estará en la prueba de ruta de los Nacionales de Ciclismo

Foto tomada de AFP

El actual campeón del Giro de Lombardia y reciente sub campeón del Tour Down Under, Esteban Chaves, se perderá los Campeonatos Nacionales este fin de semana debido a molestias en su rodilla.

El ciclista bogotano se asesoró de especialistas médicos locales y del personal médico de su equipo, Orica Scott, para tomar la decisión de no participar y hacer la debida recuperación.

El ‘Chavito’, quien ha vivido de cerca los Campeonatos y ha promovido este evento que se está disputando en su ciudad Bogotá, expresó su lamento por perderse esta oportunidad única de competir para el público de su lugar natal.

“Estoy muy decepcionado de perderme la prueba de este domingo. “Estamos al inicio de temporada y necesitamos tomar decisiones pensando en lo que viene, solucionar cualquier percance ahora para poder seguir con el plan anual sin ningún problema”

“Mañana iré a la carrera. Quiero acompañar y ratificar mi apoyo a todo el talento del ciclismo colombiano, que se ha evidenciado durante estos campeonatos. Estoy seguro que será una gran carrera para la ciudad y los aficionados del ciclismo, especialmente para las nuevas generaciones que pueden encontrar referentes y continuar trabajando por cumplir sus sueños.”

Esteban agregó: “estoy muy agradecido con la administración de Bogotá y con la Federación Colombiana de Ciclismo, quiénes sacaron adelante estos campeonatos nacionales. También muy agradecido con los medios de comunicación y fanáticos del ciclismo, quiénes se han entusiasmado por tener este evento en Bogotá. Mañana los invito a todos a que me acompañen a apoyar esta gran generación de ciclistas colombianos.”

Esteban Chaves seguirá su recuperación en Colombia de cara la temporada 2017 y el próximo miércoles 1 de marzo a las 4.00pm liderará la presentación de los equipos de su Fundación en la sede del IDRD en Bogotá. Cerrará el evento con una rueda de prensa. Todos los medios cordialmente invitados.

Por Antena 2.