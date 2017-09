El italiano Giovanni Visconti logró este sábado su primera victoria como corredor del equipo Bahrain-Merida al ganar el Giro de la Emilia, disputado entre las ciudades italianas de Bolonia y San Luca sobre 223,3 kilómetros, y en el que el colombiano Esteban Chaves, del equipo Orica-Scott, sufrió una dura caída.

Visconti, de 34 años, logró el triunfo por delante de su compañero de equipo y compatriota Vincenzo Nibali y el colombiano Rogoberto Uran (Cannondale-Drapac).

El ganador lanzó un ataque a 16 kilómetros del final y abrió un hueco de medio minuto que le bastó para ganar en solitario en la meta de San Luca.

Nibali también atacó al final en busca de la segunda etapa, que logró con 11 segundos de desventaja. Uran completó el podio a 14 segundos de Visconti.

En pleno de descenso tras una de las dificultades montañosas de la carrera, y cuando lideraba el grupo, la bicicleta de Esteban Chaves perdió adherencia y el ciclista acabó impactando violentamente contra el asfalto y deslizarse fuera de la carretera.

Casi todos los corredores que descendían tras a él pudieron esquivarlo, pero el colombiano ya no pudo reincorporarse a la prueba.

El equipo Orica-Scott informó de que el corredor colombiano está bien, pero que fue trasladado a un hospital para someterse a pruebas radiológicas. Esteban Chaves defendía el triunfo ganado en esta carrera el año pasado.

#GirodellEmilia @estecharu is ok and is on his way to hospital for X-Rays. Get well soon Esteban🙏🏼 pic.twitter.com/hERJ0S0Ppz

— ORICA-SCOTT (@OricaScott) September 30, 2017