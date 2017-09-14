Estos serán los árbitros Fifa de Colombia para 2018

La Federación Colombiana de Fútbol, mediante si Comité Ejecutivo dio a conocer la lista de árbitros internacionales Fifa para 2018.
Estos será los encargados de representar al país en las competencias en el exterior cuando impartan justicia.
A continuación los encuentran por categorías:
ÁRBITROS
WÍLMAR ALEXANDER ROLDÁN PÉREZ
WILSON LAMOUROUX RIVEROS
GUSTAVO ADOLFO MURILLO RIVAS
ANDRÉS JOSÉ ROJAS NOGUERA
NICOLÁS GALLO BARRAGÁN
CARLOS MARIO HERRERA BERNAL
CARLOS ANDRÉS BETANCUR GUTIÉRREZ
ÁRBITROS ASISTENTES
ALEXANDER GUZMÁN BONILLA
CRISTIAN JAIRO DE LA CRUZ ACHICANOY
JOHN ALEXANDER LEÓN SÁNCHEZ
WÍLMAR ALVEIRO NAVARRO CONTRERAS
DIONISIO RAMÓN RUIZ ALMANZA
HUMBERTO CLAVIJO PRIETO
EDUARDO DÍAZ BARRERO
ÁRBITRAS
YEIMY LUCERO MARTÍNEZ VALVERDE
MARÍA VICTORIA DAZA ORTIZ
VANESSA MERCEDES CEBALLOS PINTO
JENNY ARIAS PARGA
RUTH NATALY MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ÁRBITRAS ASISTENTES
LUZMILA GONZÁLEZ
MARY CRISTINA BLANCO BOLÍVAR
LUCÍA HURTATIZ TABARES
MAYRA ALEJANDRA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
ELIANA MILENA ORTIZ HENAO
ÁRBITROS FÚTSAL
OSWALDO ENRIQUE GÓMEZ FLÓREZ
HUGO FABIÁN CAMARGO ELLIS
YURI FERNEY GARCÍA SÁNCHEZ
HÉCTOR CADENA VELÁSQUEZ
ÁRBITROS FÚTBOL PLAYA
JUAN CARLOS AMAYA TORO
JORGE IVÁN GÓMEZ CAMACHO
Con información de la FCF.
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