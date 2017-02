Estoy amargado por la falta de respeto: Gregorio Perez

Foto tomada de AFP

El técnico uruguayo Gregorio Pérez en diálogo con el programa Planeta Futbol de Antena 2, dijo que el señor Gabriel Camargo lo echo por teléfono, situación que el acepto porque no estaba dispuesto a negociar su dignidad.

“No acepto injerencias en la conformación de la nómina. Acepto que un dirigente en buenos términos me sugiera algo como dueño de equipo, pero de ahí a que me obligue a hacer algo que yo no siento, no lo aceptare jamás”, dijo el uruguayo.

Pérez afirmó que está tranquilo aunque amargado por la falta de respeto, de Camargo de quien dijo conoce hace más de 15 años.

“Siempre me quiso traer, yo había escuchado comentarios, pero nunca creí que fuera así, el Tolima tiene un gran plantel y seguirá adelante, yo continuare mi camino” dijo en tono melancólico.

Así termina la aventura de un gran técnico en el futbol colombiano, que había llegado para darle lustre al futbol de nuestro país. Solo dos partidos, una derrota, un triunfo y un final que nadie esperaba.