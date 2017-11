Figuras del fútbol en todo el mundo enviaron, a través de sus redes sociales, un mensaje de apoyo al portero Gianluigi Buffon, esto después de que Italia no lograra la clasificación al Mundial de Rusia 2018 tras no poder superar en uno de los repechajes europeos al seleccionado de Suecia. (Lea acá: Italia no clasificó al Mundial de Rusia 2018)

El guardameta había anunciado que disputar la Copa del Mundo era uno de sus objetivos para darle fin a su carrera deportiva, pero ante lo sucedido, confirmó que no seguirá siendo el portero de la selección de Italia.

(Consulte acá: De Rossi y Barzagli también anuncian su retiro de la selección italiana)

Buffon, con 39 años disputó 174 partidos con la ‘Azzurri’ jugó cinco Mundiales (Francia 1998, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) recibió seis tarjetas amarillas y nunca fue expulsado.

Sergio Ramos, David Villa, Iker Casillas, Lukas Podolski, entre otros, fueron lo futbolistas que catalogaron al italiano como “leyenda” y le enviaron su mensaje de apoyo.

Grazie #Buffon ❤️👍🏻 one of the best on and off the field #Legend

— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 13 de noviembre de 2017