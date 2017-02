Fabián Puerta ganó medalla de oro en la Copa Mundo de ciclismo en pista

Fabian H. Puerta Zapata of Colombia celebrates his gold medal win in the men's cycling keirin at the 2015 Pan American Games in Toronto, Canada, July 19, 2015. AFP PHOTO/GEOFF ROBINS

Colombia obtuvo medalla de oro en la penúltima parada de la Copa Mundo de Ciclismo de Pista, con el ciclista Fabián Puerta quien tuvo una gran competencia en el keirin. En la final de la competencia, el colombiano superó al francés Francois Pervis, al japonés Tomoyuki Kawabata, al checo Tomas Babek y a Kwesu Browne. En la primera parte de la prueba, el colombiano había quedado en la tercera posición y solo con un reprechaje logró su paso a la segunda ronda, en la cual terminó en la primera posición. Esta es la primera victoria de nuestro país en esta Copa Mundo que se disputa en Cali, luego de la descalificación el viernes del equipo masculino de velocidad y la derrota del equipo femenino con el equipo de España.