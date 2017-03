Falcao siempre ha dicho que quiere jugar en Millonarios: Lorelei Taron

Foto RCN Radio

En su visita al programa En La Jugada de RCN Radio Lorelei Taron, esposa de Falcao García habló del lanzamiento de su nuevo disco, de Falcao García, de su nuevo embarazo y además del deseo del ‘tigre’ por jugar en algún momento de su carrera en Millonarios.

Lorelei Taron, esposa de Falcao García, visitó el programa En la Jugada de RCN Radio en el cual habló de su nuevo disco titulado No Me Rendiré, en el cual hace un recuento de los momentos de alegría y tristeza que ha tenido que soporta Falcao García a lo largo de su carrera futbolística.

“Hay momentos muy duros que a veces uno dice ¡wao! como voy a aguantar o como voy a aseguir con esto, pero Dios ha sido fiel y la cancion muestra como no rendirse, además muestra los momentos difíciles y los buenos“, aseguró Lorelei.

Lorelei Taron además habló de los equipos de los cuales son hinchas sus hijas y esposo y aseguró que siempre le hacen ‘barra’ a los clubes a los que llega Falcao, pero destacó que el colombiano siempre está pendiente de Millonarios, el club bogotano del cual el ‘tigre’ siempre ha dicho es hincha, y aseguró que no han descartado la posibilidad de llegar a Bogotá para que el delantero juegue en los ‘embajadores’.

“Falca es fanático de Millonarios, siempre está pendiente del equipo, yo creo que en algún momento podemos venir a Bogotá, él siempre ha dicho que quisiera jugar en Millonarios“, dijo Lorelei Taron.

También habló de su nuevo embazaro y aseguró que todo su familia está feliz con la noticia, pero todavía no conocen si es niño o niña. Además dijo que los ‘sintomas’ no han sido muy fuertes y que se ha sentido bien en su estadia en nuestro país.

“Todavía no sabemos (si es niño o niña), vamos a esperar. Los sintomas bien (risas) los vamos superando, me ha tocado los embarazos en mudanzas entonces ya no pasa nada, acá seguimos“, explicó Lorelei.