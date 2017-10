Fallece el guardameta indonesio Choirul Huda tras choque durante partido

El guardameta internacional indonesio Choirul Huda, del Persela Lamongan, de la máxima categoría del fútbol de Indonesia, falleció esta tarde a consecuencia de un fuerte choque sufrido en la disputa de un balón, en el partido ante el Padang, según informó su equipo.

Huda, nacido el 2 de junio de 1979, al tratar de despejar el esférico, chocó en el minuto 45 con un compañero de equipo, quejándose inmediatamente de un fuerte dolor en el cuello y en el pecho.

Tras ser atendido sobre el mismo terreno de juego, fue inmediatamente trasladado en camilla en estado crítico a una ambulancia y, luego, a un hospital cercano, donde falleció minutos después por paro cardiaco, a consecuencia de un fuerte trauma en pecho, cabeza y cuello.

Por EFE.

The incident earlier today that causes Indonesian goalkeeper, Choirul Huda to collapse. He later passes away. Tragic https://t.co/s78l9MsyeW pic.twitter.com/tOWzRX9POh

— Aysha Ridzuan (@ayshardzn) 15 de octubre de 2017