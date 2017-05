Fecha 20 de la Liga Águila: 6 equipos luchan por 4 cupos

Santa Fe, campeón de la Liga Águila / Foto Colprensa - Diego Pineda

Dimayor reveló la programación de la última fecha del ‘todos contra todos’ de la Liga Águila en la cual 6 equipos lucharán por los 4 cupos que quedan disponibles. Sin duda será un fecha de infarto para muchos y de tranquilidad para otros que ya tienen su boleto asegurado.

Todo listo para la definición de los ocho clasificados a cuartos de final de la Liga Águila los cuales conoceremos este fin de semana cuando ruede el balón y se disputen los casi 5 juegos definitivos.

La jornada se disputará desde el jueves 25 de mayo, con partido de eliminados, y culminará el 29 de mayo con partido entre Tigres Vs Huila, que será importante en el tema del descenso.

El ‘grueso’ de la fecha será el sábado con los duelos de Santa Fe Vs Alianza Petrolera, Cali Vs Millonarios, Bucaramanga Vs América y Rionegro Águilas Vs Jaguares, equipos que necesitan de lo tres puntos para obtener su cupos siguiente ronda.

El resto de la fecha se jugará así:

25 de mayo

Patriotas vs Envigado

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports

26 de mayo

Tolima vs Equidad

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports

27 de mayo

Cali vs Millonarios

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: RCN

Santa Fe vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports

Bucaramanga vs América

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

Televisión: Win Sports

Rionegro Águilas vs Jaguares

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports

28 de mayo

Tigres vs Huila

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de techo

Televisión: Win Sports

Pasto vs Junior

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports

Medellín vs Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



29 de mayo

Cortuluá vs Once Caldas

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports