Fernando Gaviria, un misíl en San Juan, primer líder

El colombiano Fernando Gaviria (Quick Step), el “Misíl de Antioquía”, impuso su ley por velocidad para vestirse el

primer jersey de líder de la Vuelta a San Juan disputada a través de 142,5 kilómetros con salida y meta en la capital de la provincia.



Incontestable el doble campeón mundial en pista en la primera oportunidad de la temporada 2017, estrenada con la autoridad de un especialista de enorme futuro. A sus 22 años levantó los brazos por delante del italiano campeón olímpico de omnium en Rio.



Sigue el idilio de Gaviria con Argentina. En 2015 se dio a conocer en San Luis ganando dos veces a Mark Cavendish. Un año después se llevó otra etapa además del pasaporte al Quick Step, equipo que quedó sorprendido del poderío del ciclista de La Ceja. En 2017 el colombiano ya ha dejado el sello del campeón.



Gaviria solo tuvo que rematar el trabajo de lujo que le hizo Tom Boonen en el lanzamiento. Cuando el gigante belga se apartó a 50 metros de meta, Viviani ya había tirado la toalla. Perdió el duelo ante Gaviria, lo mismo que su compatriota Nicolas Marini (Nippo), tercero.



Entre los favoritos asomó el “Tiburón” Vincenzo Nibali (Bahrain), quien se metió en el esprint con una meritoria quinta plaza.



Gaviria estrenó el jersey azul de líder y lo defenderá en la segunda etapa con 4 segundos sobre Viviani y 6 respecto a Marini.



No faltó la anécdota en el estreno de la Vuelta a San Juan, pues un buen número de corredores tomaron un desvío erróneo antes de la recta de meta, lo que supuso que muchos de ellos llegaran a meta saltando vallas y caminos alternativos. El caos no impidió que los jueces otorgaran a todos el mismo tiempo.



Un grupo de cinco escapados animaron la etapa, pero el pelotón, sobre todo el Quick Step, no permitió que las diferencias fueran notables. Siempre estabilizados por debajo de los 2 minutos, fueron absorbidos a 15 kilómetros de meta.



Boonen y Gaviria se limitaron a hacer valer la potente alianza. Esta vez en favor del ciclista colombiano.