Foto: Colprensa

La Federación Internacional de Fútbol Asociados, Fifa, ordenó, mediante un comunicado, que la última jornada de las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Rusia 2018 tenga simultaneidad en sus horarios. (Lea acá: Colombia, Perú y Uruguay, los beneficiados tras la jornada de eliminatoria)

La Fifa argumenta que “debido a que varias plazas clasificatorias quedan aún por determinar en esa competición deportiva, esta medida resulta imprescindible para concluir con éxito las eliminatorias”.

De esta manera, Colombia visitará a Perú el martes 10 de octubre a las 6:30 de la noche.

El combinado nacional se ubica en la tercera posición del clasificatorio con 26 unidades y en la penúltima fecha recibirá a Paraguay en el estadio Metropolitano.

Así se jugará la última jornada de las eliminatoria sudamericanas:

Perú Vs. Colombia a las 6:30 P.m

Ecuador Vs. Argentina 6:30 P.m

Brasil Vs. Chile a las 8:30 P.m (Hora de Brasil)

Paraguay Vs. Venezuela a las 8:30 P.m (Hora de Paraguay)

Uruguay Vs. Bolivia a las 8:30 P.m (Hora de Uruguay)

Este es el comunicado de la Fifa