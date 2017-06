Floyd Mayweather peleará con Conor McGregor en Las Vegas

La leyenda del boxeo Floyd Mayweather se enfrentará a la estrella de artes marciales mixtas Conor McGregor el 26 de agosto en Las Vegas, anunciaron este miércoles ambos peleadores.

Mayweather anunció la pelea en su cuenta de Instagram con el gráfico que decía “ES OFICIAL !!!”, mostrando fotos de ambos combatientes y a Las Vegas como la sede.

McGregor envió un tweet que decía “LA LUCHA ESTA ENCENDIDA”. También incluyó fotos de los dos combatientes.

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 14, 2017