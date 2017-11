Francia logra su décima Copa Davis con triunfo de Pouille en último partido

Francia se proclamó campeona por décima vez en su historia en la Copa Davis, superando 3-2 a Bélgica en la final disputada cerca de Lille y que se decidió en el quinto y último punto, ganado este domingo por Lucas Pouille.

El número 18 del mundo se convirtió así en el héroe de los Bleus, con un contundente triunfo en tres sets (6-3, 6-1, 6-0) sobre Steve Darcis, 76º del ránking ATP y que por su efectividad en otros quintos partidos en eliminatorias de este torneo se había ganado en su país el apodo de “Mister Davis”.

Pero esta vez no pudo hacer nada ante Pouille, que tranquilizó pronto a los aficionados locales, con un juego sólido, después de que el número 1 de los galos, Jo-Wilfried Tsonga (N.15) hubiera perdido en el primer partido del domingo ante el visitante David Goffin (N.7) por 7-6 (7/5), 6-3 y 6-2.

