Francisco Matura denuncia ‘payola’ tras su salida del Once Caldas

Sorpresivas fueron las declaraciones del técnico colombiano Francisco Maturana tras confirmarse su salida del banquillo del Once Caldas. En su última rueda de prensa anunció que conoció una nueva palabra en el fútbol que es la ‘payola’. (Francisco Maturana no va más como técnico del Once Caldas)

Polémicas fueron las declaraciones que entregó el técnico colombiano Francisco Maturana quien aseguró a su salida del Once Caldas que aprendió de un nuevo término en el fútbol de nuestro país y que según él es la Payola.

“Tengo la tranquilidad de seguir como he seguido en mi vida, aprendiendo todos los días y acá sí aprendí, aprendí hasta vocabulario, una palabra nueva que es Payola, averigüen que es Payola, yo no sabía pero existe y a todo nivel“, denunció el técnico colombiano.

Maturana no entregó detalles sobre a qué se refería con el término ‘payola’, pero se presume el técnico hace referencia a un pago para que los deportistas puedan jugar, lo que podría estarse viviendo en este momento en el Once Caldas.

En este momento el equipo ‘blanco’ de Manizales está en la casilla 18 de la Liga Águila y además, según la tabla de reclasificación para el 2018, parte en una posición incómoda pensando en el descenso del próximo año.