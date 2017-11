Franco Armani: no hay ninguna oferta concreta

Foto: Franco Armani. (Colprensa - El Colombiano)

El portero de Atlético Nacional, el argentino Franco Armani, explicó en rueda de prensa que ya está cansado con el tema de las ofertas y su posible salida del conjunto antioqueño y que por ahora no hay ninguna oferta concreta.

“Cada que va a terminar un torneo soy el primero que me voy de Nacional y sigo acá, es un tema que lo va cansando a uno porque se habla de muchas posibilidades, equipos y hasta hoy no me he sentado a dialogar con nadie. solo espero terminar, salir campeón e irme a descansar, porque el año que viene tenemos Copa Libertadores”, dijo Armani.

David Ospina pidió salir del Arsenal hacia el fútbol colombiano, según The Mirror

El guardameta ‘verdolaga’ también manifestó que se siente satisfecho porque Atlético Nacional ha logrado conseguir la mayoría de títulos disputados y que eso es algo que no todos los jugadores pueden lograr.

En días pasados, medios argentinos afirmaron que el representante de Franco Armani ofreció al jugador al River Plate de Argentina, que luego de la salida de Barovero, no ha podido encontrar un guardameta que de seguridad.

Quiero ser arquero de la Selección Colombia: Franco Armani

Los rumores llegan cuando, precisamente, Armani está buscando su nacionalidad colombiana para así poder ser convocado al equipo nacional, lo que ha dividido opiniones entre los hinchas, ya que unos están de acuerdo y otros no.

Franco Armani juega en Atlético Nacional desde el 2010 y con el equipo ‘verdolaga’ ha conseguido 6 estrellas, tres Copas Colombia y una Superliga, además ganó una Copa Libertadores en 2016 y además la Recopa este 2017.