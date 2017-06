Froome pronostica un Tour de Francia más abierto que los años anteriores

Foto tomada de AFP

El británico Chris Froome, que aspira a una cuarta victoria en la general del Tour de Francia, estimó que esta edición de 2017 (1-23 julio) será “mucho más abierta que los años anteriores”, con un recorrido que le será en principio menos favorable, según dijo este miércoles en una conferencia de prensa.

El líder del equipo Sky valoró además que la lista de aspirantes es “más elevada” que en el pasado.

“El nivel de mis adversarios es elevado. Creo que Richie Porte será el hombre a batir. Está en forma y con confianza. No subestimaré tampoco a Jakob Fuglsang, que demostró en el Dauphiné que será un rival importante. Luego está que el recorrido me viene peor que en otros años. A menudo construí mi éxito en la montaña. Esta vez hay menos finales en alto. Este recorrido está claramente diseñado para los atacantes, para los corredores agresivos”, explicó Froome.

Froome ha tenido una primera parte de la temporada a medio gas, pero afirmó que no está preocupado por ello.

“Estoy exactamente donde quería estar en lo que se refiere a la forma. Comencé voluntariamente la temporada de manera más tranquila. El año pasado fue difícil encadenar Tour, Juegos Olímpicos y Vuelta (a España). Haber corrido menos me permite llegar más fresco”, analizó.

“El Dauphiné fue lo que me hacía falta para recuperar un buen ritmo. Las sensaciones que tengo sobre la bicicleta son buenas. Me siento muy bien”, aseguró.



Alcanzar a Merckx e Indurain

Por todo ello, Froome dijo que se siente optimista de cara a poder pelear por un nuevo título en la ‘Grande Boucle’, que arranca este sábado en Düsseldorf.

“Cuando has ganado tres títulos y llegas en buenas condiciones tienes que tener confianza, sí. Aunque sé que la carrera estará mucho más abierto que en los años anteriores”, insistió.

La estrella británica señaló también que tiene plena confianza en su equipo y sus compañeros en lo referente a su limpieza contra el dopaje.

“No tengo ningún problema de confianza hacia los corredores que me rodean o el cuerpo técnico. He participado desde hace tiempo en la construcción de este equipo y no he visto nada reprochable”, aseveró.

Froome fue preguntado también por su futuro y señaló que está terminando de negociar una renovación hasta 2021.

“Quiero intentar alcanzar a esos corredores que han ganado cinco veces. Ellos forman parte de la historia del Tour, es un objetivo para mí poder formar parte. Y el Sky me permite creer en ese sueño. Pero bueno, primero vamos a intentar lograr un cuarto título. Ya sería un logro increíble”, sonrió.

Tomado de AFP