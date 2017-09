Antoine Griezmann incursiona en la literatura infantil

Atletico Madrid's French forward Antoine Griezmann (R) celebrates past Real Madrid's defender Sergio Ramos after scoring their second goal during the UEFA Champions League semi final second leg football match Club Atletico de Madrid vs Real Madrid CF at the Vicente Calderon stadium in Madrid, on May 10, 2017. / AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

El internacional francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann se lanza a la literatura infantil publicando una serie de novelas inspiradas en su historia personal, anunció este viernes el fútbolista en su página de Facebook. Los dos primeros títulos de la serie bautizada como “Goal!” se publicarán el 12 de octubre. En total están previstos seis volúmenes hasta febrero de 2019, precisó a la AFP ediciones Michel Lafon. “Cuando era pequeño me hubiera encantado leer una serie inspirada en la historia de Beckham o Zidane“, explicó el jugador del Atlético. “Hoy soy el padre de la pequeña Mia y quiero transmitir mis valores humanos y deportivos a los más jóvenes”, señaló, añadiendo que en su vida ha tenido que superar “no pocos obstáculos”. Según Michel Lafon, la serie busca fomentar “el espíritu de equipo, la tolerancia, la solidaridad y la determinación“. Los libros están protagonizados por un niño algo débil que se llama Tony Grizi y están dirigidos a pequeños de entre 8 y 12 años. Las ilustraciones las firma Isabelle Escalante, seleccionada en un concurso en las redes sociales del futbolista en abril de 2017. Cada obra, de 160 páginas, se vende a 10,95 euros. Esta es la publicación que hizo el jugador en sus redes sociales: RCN junto con AFP