Así votaron James y Pékerman para el premio ‘The Best’

Premios The Best. Foto: AFP

James Rodríguez, como capitán de la Selección Colombia y José Néstor Pékerman, como entrenador, fueron los elegidos para emitir el voto por el país para el premio The Best de la Fifa. (Lea acá: Cristiano Ronaldo se lleva por segundo año consecutivo el premio The Best)

Rodríguez votó en primer lugar por Cristiano Ronaldo, segundo Sergio Ramos y en tercer lugar a su actual compañero en el Bayern Múnich, Robert Lewandowski. En cuanto a entrenador, el 10 del combinado nacional eligió a Zinedine Zidane. (Le puede interesar: Zidane recibió el premio ‘The Best’ a mejor entrenador de la temporada)

Pékerman escogió al mismo entrenador que James y en materia de jugadores le dio su principal voto a Lionel Messi, en segundo lugar seleccionó a Luka Modric y su última opción fue Robert Lewandowski.

Juan Carlos Osorio, como seleccionador de México, le dio el primer lugar a Cristiano Ronaldo, después a Arturo Vidal y a Marcelo. En la categoría de mejor técnico eligió a Maurico Pochettino.

Jorge Luis Pinto también escogió a Cristiano Ronaldo, en segunda opción a Neymar y el tercero fue Sergio Ramos. Su mejor entrenador fue Zidane.

Este es listado completo de las votaciones a jugador The Best

Votos Al Premio the Best by Daniel Zabala Suárez on Scribd

Este es el listado de votaciones el mejor entrenador de la temporada

Entrenadores the Best by Daniel Zabala Suárez on Scribd