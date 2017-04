Borussia Dortmund Vs Mónaco fue suspendido, se jugará mañana

Este martes se reportó una explosión que afectó el autobús que trasladaba al equipo Borussia Dortmund al estadio para el juego de cuartos de final de la Champions League ante el Mónaco del colombiano Radamel Falcao García. El partido fue aplazado y se jugará mañana.

Fue reprogramado el partido entre el Borussia Dortmund y Mónaco de Francia luego que tres petardos explosivos, según diarios alemanes, explotaran cerca al bus del equipo alemán y dejará al jugador español Marc Bartra herido.

Según la confirmación del equipo alemán en su cuenta de twitter, el partido se jugará mañana 12 de abril a las 6:45 hora local y 11:45 p.m, hora colombiana.

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.

— Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017