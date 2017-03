Colombia entrenó a puerta cerrada de cara a su partido frente a Ecuador

Foto tomada de AFP

Los 25 jugadores de la Selección Colombia realizaron una jornada de entrenamiento a puerta cerrada, dos días antes de enfrentar a Ecuador por una nueva fecha de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.

El plantel convocado por el técnico José Néstor Pékerman realizó trabajos diferenciados durante toda la mañana, mientras se ultiman los detalles para el viaje a territorio del vecino país en las próximas horas.

La Selección Colombia continúa con su preparación para el partido de este martes frente a Ecuador, válido por las Eliminatorias Suramericanas a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

La Selección ayer entrenó de nuevo en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana en el occidente de la capital del país, donde hicieron dinámicas de pases y trabajos técnico tácticos según la posición de juego de cada uno.

Antes de la sesión, los jugadores Yerry Mina, Duván Zapata y Carlos Sánchez atendieron a la prensa para analizar al próximo rival, hablar de la actualidad de Colombia y la eliminatoria suramericana.

Yerry Mina habló aseguró que “Tenemos que ir allá a hacer un buen partido y sacar un buen resultado, pero estamos tranquilos. Sabemos que la Selección de Ecuador va a salir a proponer pero ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar para atacarlos”.

Por su parte, Duván Zapata habló de su primer llamado a la Selección Colombia.

“Desde hace mucho tiempo venía buscando esta posibilidad, hoy gracias a Dios se me dio y debo aprovecharla. En el debut me sentí muy bien. Además por mis compañeros, siempre he visto que a los nuevos los acogen de la mejor manera, y eso ayuda mucho para entrar en confianza y sentir el respaldo de ellos” señaló.

El volante Carlos Sánchez dijo que aunque no será un partido fácil, el equipo va con la convicción de obtener un excelente resultado.

“Después de ese partido (frente a Bolivia) nos hemos dado cuenta lo difíciles que son las eliminatorias, que son partidos muy cerrados y por eso nos felicitaron, porque en el último partido no bajamos la guardia hasta el final y eso habla muy bien del equipo” indicó.

Por: RCN Radio y Antena 2