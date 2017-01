En el Once Caldas se retiró Juan Carlos Henao y llega Felipe Cuevas

Foto suministrada por el jugador a RCN Radio

El pasado 3 de enero el mítico arquero del Once Caldas Juan Carlos Henao que estuvo en la máxima conquista del club ‘blanco’ en toda su historia, La Copa Libertadores, ‘colgo los guayos’ después de una carrera de casi 20 años. Ante esto, el juvenil Felipe Cuevas entró al equipo profesional del club para la temporada del 2017 como tercer arquero.

Felipe Cuevas, quien llega proveniente del Deportivo Cali, fue campeón nacional con la categoría sub-17 en 2013 y con la sub-19 en el 2014. Además salió vencedor del Torneo de la Américas que se disputa en la capital ‘caleña’ de Colombia y gracias a este triunfo llegó a disputar el Torneo Gradisca en Italia en dos oportunidades.

Cuevas además hizo parte del micro ciclo de la Selección Colombia Sub-20 que disputará el Sudamericano de la categoría en Ecuador desde el 18 de enero, pero no logró estar en la convocatoria final del técnico Carlos ‘Piscis’ Restrepo.

RCN Radio tuvo una comunicación con el nuevo arquero del Once Caldas donde se habló de sus inicios en el fútbol con el Deportivo Cali, su llegada al equipo ‘blanco’ y sus metas a corto y largo plazo en su carrera deportiva que hasta ahora comienza.

1. ¿Cómo llegas al fútbol?

Yo quise ser futbolista es una pasión que todo el mundo tiene desde niño, es el deportes más visto a nivel mundial y siemrpe me quise guiar por eso y ser arquero pues mi paáa siempre le ha gustado mucho esa posición y el siemrpe me inculcó eso y pues quise seguir los pasos de él.

2. ¿Cuáles son tus primeros pasos en el fútbol ?

Yo empece en la academia del Deportivo Cali, que era una escuela a parte que tenía el Cali, y ahí unos profesores me vieron y me llevaron a la cantera.

3. ¿Cómo fue la experiencia en la inferiores del Cali?

Al principio un poco nervioso porque es la mejor cantera del país y el trabajo es muy intenso poeque yo creo que tienen los mejores profesores a nivel de formación de un futbolista en Colombia y pues muy contento la verdad porque era un honor estar en esa gran institución. El preparador de arquero era Jorge Humberto Rayo, también el técnico Américo Orbes, que en paz descanse, y el profesor Héctor Cárdenas que también me apoyo mucho.

4. ¿Tú estuviste en el Torneo Internacion Gradisca en Italia, ¿Cómo fue esa experiencia?

Esa experiencia fue muy bacana ya que pues pudimos conseguir un cupo a ese torneo porque quedamos campeones del Torneo De Las Américas que se juega en Cali, tuve la oportunidad de viajar dos veces, una con una categoría mayor a la mía y el otro año con la que sí era mía. Fue es una experiencia muy bacana porque juegas con equipos de todo el mundo, te compites y te nivelas al fútbol europeo que es como el mejor del mundo.

5. ¿Qué significa para tí haber estado en ese campeonato con jugadores como Benedetti y Balanta?

Me llena de orgullo porque antes que compañeros son muy amigos míos y pues también aprendí mucho de ellos, de su profesionalismos, entrega, su dedicación que los tiene ahora en un nivel muy alto. Con todos me la llevo bien pero con quien tengo más amistad es con Nicolás Benedetti.

6. En varios campeonatos en los que has participado terminaste con la valla menos vencida, ¿Qué significa para ti eso?

Es un orgullo muy grande y un reconocimiento pues a todo el trabajo que uno ha dedicado día a día para alcanzar esos méritos y pues son unas grandes bases que a uno lo llenan de experiencia para llegar al fú tbol profesional que es lo que uno añora.

7. ¿Cómo y cuándo llegas al Once Caldas?

Yo llego a principios de agosto con una propuesta que me hicieron y pues yo no dude en venir y pues vine a presentarme al equipo profesional.

8. ¿Qué significa para ti estar en el equipo profesional del Once?

Es una recompensa de todo el trabajo que he hecho y todas las veces que me he esforzado en todo este tiempo para poder alcanzar este sueño que es ser jugador profesional y es un orgullo muy grande, estoy a un paso de cumplir el sueño, ya de hecho estoy cumpliendo uno, que es ser jugador profesional.

9. ¿Quién está o estará entrenandote en el Caldas?

Nosotros estamos en este momento al mando del profesor Ramón Tabares, pero al parecer Juan Carlos Henao también va a ser nuestro profesor de arqueros. Es un orgullo grande que Juan Carlos este ahí, ya que todo el recorrido que él tiene y la experiencia, nos puede aportar y ayudar para ser cada vez mejores arqueros.

10. ¿Qué te hizo decidirte por el Once Caldas?

El Once Caldas es un equipo muy grande por todo su recorrido, por toda su historia, tiene una Libertadores siendo de los pocos equipos en Colombia que tiene en este título y es un orgullo para mi pertenecer a este club. En este momento solo quiero debutar y consolidarme en el equipo profesional.

11. ¿Cuál es el principal objetivo con tu actual equipo?

Ahoria el objetivo es llegar a las finales de la Liga Águila y consegir un cupo en torneos internacionales y mis sueño a corto plazo es tener varios partidos en el equipo profesional.

12. ¿Donde te ves en cinco años?

En un grande de Europa, me gusta mucho el Real Madrid o el Chelsea de Inglaterra, desde chiquito los he seguido y me ha gustado mucho los arqueros que han pasado por ahí, siempre han sido mis referentes.

13. ¿Cuál ha sido tu máximo referente del fútbol y por qué?

Me gusta mucho Teter Chech, es un arquero que tapó en el Chelsea y ahora está en el Arsenal, me gustan los reflejos, tiene casi mi misma estatura y la verdad va bien en el juego aéreo, corta buenos centros, es muy ágil en el mano a mano y los admiro mucho. En tres años me veo en Europa.

14. ¿Cuál es el máximo logro que quieres alcanzar como arquero?

Como arquero me gustaría estar en el 11 ideal de la FIFA que es un premio que entregan anualmente cuando dan el Balón de Oro y pue ganar la Champions League o llegar a un Mundial con mi selección