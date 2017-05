Griezmann ve posible su llegada al Manchester United

Atletico Madrid's French forward Antoine Griezmann (R) celebrates past Real Madrid's defender Sergio Ramos after scoring their second goal during the UEFA Champions League semi final second leg football match Club Atletico de Madrid vs Real Madrid CF at the Vicente Calderon stadium in Madrid, on May 10, 2017. / AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

El delantero francés Antoine Griezmann calificó como “posible” su salida del Atlético de Madrid al Manchester United durante una entrevista a una televisión francesa este lunes. Preguntado por el periodista Yann Barthès en el canal TMC por cifrar sobre 10 sus posibilidades de marcharse del equipo español, el delantero francés contestó sin dudar “seis”. Es la primera vez que la estrella del Atlético admite abiertamente la posibilidad de cambiar Madrid por Manchester la próxima temporada. El entrenador del United, José Mourinho, ha hecho del fichaje de Griezmann una de sus prioridades en el próximo mercado. Por el momento, el United no tiene garantizado jugar la próxima Liga de Campeones, ya que ha acabado sexto la Premier League y sólo puede disputar la máxima competición europea de clubes si gana la final de la Europa League el próximo miércoles ante el Ajax. Griezmann, de 26 años, fichó por el Atlético en 2014 procedente de la Real Sociedad. En 2016, tras llegar a la final de la Liga de Campeones con el Atlético y a la de la Eurocopa con Francia, acabó tercero en las votaciones para el Balón de Oro, detrás de Cristiano Ronaldo y Messi. Tomado de AFP