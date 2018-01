Franco Armani promete regresar de Argentina para retirarse en Nacional

Cortesía/Franco Armani

A pesar de la lluvia, los seguidores del portero Franco Armani llenaron las tribunas del estadio Pascual Guerrero de Medellín para despedir al trece veces campeón con el Nacional.

El guardameta, que ahora defenderá el arco de River Plate, aseguró que se va para cumplir un sueño, pero se comprometió a regresar a terminar su carrera en Atlético Nacional y vivir en Medellín.

“Me comprometo hoy a que en mi final de carrera deportiva, me voy a retirar acá en Atlético Nacional. Como dije antes, me hicieron sentir como en casa, me hicieron sentir un colombiano más, yo creo que eso no se vive en ninguna otra parte”, aseguró Armani.

RCN Radio Video: En medio de la lluvia, hinchas del Atlético Nacional despiden a Franco Armani. pic.twitter.com/gKptzsdY4c — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) January 5, 2018

Las voces de agradecimiento no se han hecho esperar entre los asistentes. Los niños son los más entusiasmados con ver al argentino vestir por última vez la camiseta de arquero del Rey de Copas.



Con trapos y mensajes que dicen “Le diste la gloria a todo el pueblo verde”, los antioqueños se despiden del protagonista de la triple atajada que partirá para jugar en el River Plate y por qué no, el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Argentina.