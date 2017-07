Rooney anotó gol en partido amistoso del Everton

El internacional inglés Wayne Rooney marcó este jueves para su nuevo club, el Everton, en un amistoso de pretemporada ganado 2-1 ante el Gor Mahia keniano, en Dar Es Salaam (Tanzania).

En el primer partido de un club de la Premier League en el este de África, el Everton tenía como gran novedad a Rooney, de regreso al club de Liverpool, que abandonó cuando tenía 13 años para ir al Mánchester United. El ahora veterano jugador marcó en el 35 con un disparo desde lejos.

El Everton se impuso finalmente por 2-1 en este partido en Tanzania, donde había sido recibido unas horas antes por numerosos hinchas, que querían sobre todo hacerse una foto con Rooney.

En mayo, el Everton había anunciado la firma de un contrato de patrocinio de camiseta por cinco años con SportPesa, una empresa keniana en pleno crecimiento en el mercado africano de apuestas deportivas por internet, que sustituyó a la marca de cerveza tailandesa Chang.

Wayne Rooney volvió oficialmente al Everton el lunes, cuando se anunció su llegada al equipo. Un día antes se había dado un pase en sentido contrario, con el belga Romelu Lukaku dejando a los Toffees para poner rumbo al Mánchester United en una millonaria operación.

Este es el video del gol publicado por la cuenta oficial del Everton:

💥 | @WayneRooney returns with a stunning goal just 34 minutes into his second #EFC debut! 👌 #EvertonInTZ pic.twitter.com/59OQP4ioz4

— Everton (@Everton) 13 de julio de 2017