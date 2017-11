Gerardo Pelusso afirma que Omar Pérez tenía ‘armada la trampa’ para sacarlo de Santa Fe

Fotos de Colprensa

El extécnico de Santa Fe Gerardo Pelusso habló para el programa Hacha y Tiza de Uruguay sobre el conflicto que tuvo con el ’10’ del equipo cardenal Ómar Pérez, de quien aseguró ya tenía lista la ‘trampa’ para sacarlo del club.

Polémica fueron las declaraciones que entregó el técnico uruguayo Gerardo Pelusso quien habló de su salida de Independiente Santa Fe tras el conflicto con el jugador Ómar Pérez. Según las declaraciones de Pelusso, Pérez quiso sacarlo del club tras no poder perdonarlo por no jugar los partidos de la final de la Sudamericana.

“El problema era que no me perdono nunca que él no jugara las finales de la sudamericana porque venía de una operación, un jugador grande se rompió la rodilla y estaba en el plantel, estaba quizá para partido complicados que podía jugar 15 o 20 minutos y salimos campeones de la Sudamericana sin que el fuera la figura y eso no me lo perdonó“, explicó Pelusso.

Pelusso aseguró que este conflicto lo vivió en varios clubes en los cuales dirigió, pero que en Santa Fe le costó el puesto ya que para él Pérez no podía jugar y el no iba a cambiar su decisión solo porque él es el ídolo del club.

“Cuando el ídolo ya no puede jugar hay dos manera de solucionarlo: Ponerlo igual y hacerte amigo del ídolo o sino puede jugar no juega y punto y yo si a mi juicio un jugador no debe jugar pues juega otro, a mí no me interesa que sea el ídolo, el hijo del presidente o que lo represente cualquiera“, explicó el técnico uruguayo.

Finalmente el técnico aseguró que con la polémica que se generó en su momento en las redes sociales el simplemente llamó al presidente del club y le presentó su renuncia justo antes de que el equipo enfrentara un clásico ante Millonarios.

“Por las redes sociales tenía armada la trampa con los jefes de las barras, gente dentro del club e hicieron una manifestación y pedían mi cabeza en la concentración, porque él tenía que ir a al concentración a la que no fue, se fue a la casa y desde ahí armó todo y yo llamé al presidente y le dije acá no dirijo más“, finalizó el uruguayo Pelusso.