Giroud llega al Chelsea y se une a Morata en la delantera ‘Blue’

El Chelsea ha hecho oficial este miércoles la contratación del delantero francés Olivier Giroud, por una cantidad que no ha sido especificada, para los próximos 18 meses, por lo que compartirá la delantera ‘Blue’ con el español Álvaro Morata, informó el club de Stamford Bridge.

Giroud, de 31 años, lucirá el dorsal 18 en el club londinense al que llega tras cinco temporadas y media a las órdenes de Arsene Wenger.

El montante de la operación no ha sido desvelado, aunque según medios británicos, ascendería a 15 millones de libras (17 millones de euros) más 2,2 millones en variables (2,5 millones de euros).

See you at the Bridge, @_OlivierGiroud_! 👊#GiroudIsBlue pic.twitter.com/EtkluPT2PE

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 31, 2018