Con glorias y presentes del ciclismo comenzó el Medellín de Pista

RCN Radio/Cientos de ciclistas compiten en el Segundo Medellín de Pista.

En el Velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez rueda desde este jueves y hasta este sábado el Segundo Medellín de Pista, donde las viejas glorias, grandes presentes y las promesas del ciclismo pedalean para hacer vibrar a la afición antioqueña.

La competición, organizada por EPM, el Inder y la Alcaldía de Medellín, cuenta con la participación de 140 deportistas de pista, ruta y BMX, entre ellos Rigo Urán, la campeona olímpica Mariana Pajón, Sergio Luis Henao, Óscar Sevilla y el mismo “Cochise” Rodríguez, quienes harán sus apariciones al igual que decenas de jóvenes ciclistas que comienzan su sueño en el deporte de las bielas.

Por eso Mariana no escondió su felicidad por rodar de nuevo en su tierra natal: “Muy feliz. Hace mucho tiempo no me levantaba y tenía como ese susto de los Juegos Olímpicos, como algo nuevo. Y me parece genial, dame dos ruedas y seré feliz. El velódromo me encanta”.

Juan Fernando, el hijo del Campeón de la Vida, profe Luis Fernando Montoya, tomó un camino distinto al de su padre y se montará en su caballito de acero para correr en este Medellín de Pista.

“Me gusta bastante la pista. Vengo aquí a entrenar dos o tres veces a la semana y hay veces que me gusta más la pista que la ruta. Muy contento de poder correr en este evento y gracias a Dios he podido entrenar bastante”, sostuvo el joven pedalista de 16 años.

El anfitrión “Cochise”, con sus 75 años, ya tiene un pacto para “tirarse pasito” con su colega Mario Vanegas, con quien correrá en un mano a mano.

“Ya conversamos y dijimos: ‘Bueno, nos vamos a tirar pasito, vamos a rodar a 50 (kms) no más”, agregó la gloria del ciclismo antioqueño.

En esta competición también actúan equipos como Medellín Éxito, GW, Manzana Postobón, Strongman, Orgullo Antioqueño, Coldeportes y Movistar.