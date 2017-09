Gobierno surcoreano promete unos Juegos de Invierno seguros

Foto AFP

El ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur declaró este martes que su gobierno hará “todo lo necesario para que los Juegos Olímpicos de invierno de 2018 y los Juegos Paralímpicos sean seguros“.

“El gobierno de Corea del Sur hará todo lo necesario para que los Juegos Olímpicos de 2018 en Pyeongchang y los Juegos Paralímpicos sean seguros“, declaró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Noh Kyu-Duk. “A día de hoy, ningún país ha dicho oficialmente que no participará“, añadió.

Los Juegos de 2018 deben tener lugar en Pyeongchang, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Corea del Norte, del 9 al 25 de febrero, en un contexto de vivas tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos principalmente.

Las tensiones son grandes en la península coreana y la región, debido a ensayos nucleares y lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales efectuados por Pyongyang y un aumento de las amenazas entre el régimen norcoreano y Estados Unidos.

Es importante recordar que paises como Francia y Austria ya mostraron su preocupación por esta tensión, y que aunque no han hecho oficial su salida de estos juegos, sí aseguraron que si no cambian las relaciones podrían no enviar sus delegaciones a estos juegos, esto para evitar poner en riesgos a sus deportistas.

