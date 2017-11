Goffin gana a Tsonga y Bélgica empata 2-2 en final de la Copa Davis

David Goffin permitió a Bélgica empatar a dos con Francia en la final de la Copa Davis, después de imponerse este domingo a Jo-Wilfried Tsonga, 7-6 (7/5), 6-3, 6-2 en Villeneuve-d’Ascq (norte). (Tsonga derrota a Darcis y empata la final de la Copa Davis)

Así pues, todo se decidirá en el último partido de individuales, que enfrentará al belga Steve Darcis y al francés Lucas Pouille.

Tsonga tenía la oportunidad de dar el título a los suyos, un día después del triunfo en dobles de Pierre-Hugues Herbert y Gasquet. Pero el número 1 francés, 15 del mundo bajó el ritmo luego de un igualado primer set.

🇧🇪 Goffin forces a decisive fifth rubber against 🇫🇷 in the Davis Cup final with a win over Tsonga.

Read More: https://t.co/wgLw3gxRfi pic.twitter.com/JFQa4kpaje

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 26, 2017