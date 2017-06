Griezmann amplía contrato con Atlético de Madrid hasta 2022

Atletico Madrid's French forward Antoine Griezmann (R) celebrates past Real Madrid's defender Sergio Ramos after scoring their second goal during the UEFA Champions League semi final second leg football match Club Atletico de Madrid vs Real Madrid CF at the Vicente Calderon stadium in Madrid, on May 10, 2017. / AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, ha ampliado ya su contrato por una temporada más con el club rojiblanco, del 30 de junio de 2021 hasta la misma fecha de 2022, en un acuerdo que ya ha sido firmado por el atacante, según confirmaron este lunes a EFE fuentes próximas a la negociación. Después de semanas de conversaciones, de las declaraciones del internacional galo nada mas terminar la temporada, en las que dejó su futuro en al aire ante el interés del Manchester United, y de asegurar luego que se quedaba en el Atlético, tras la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo que mantenía la prohibición de fichar este verano, el atacante ha ampliado su vínculo con el club. Tomado de EFE