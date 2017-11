Grigor Dimitrov clasificó a semifinales del Torneo de Maestros

El búlgaro Grigor Dimitrov, sexto jugador mundial, accedió por primera vez a las semifinales del Masters al derrotar al belga David Goffin (8º), en dos mangas (6-0, 6-2), en 1 hora y 13 minutos, este miércoles en Londres.

Dimitrov es el segundo jugador clasificado, tras el número dos mundial Roger Federer, que confirmó su plaza el martes al derrotar al alemán Alexander Zverev. Mientras que Goffin jugó con una venda sobre su rodilla izquierda y no pareció estar a su mejor nivel.

Grigor Dimitrov emphatically claims his spot in the #NittoATPFinals semi-finals with a 6-0 6-2 win over David Goffin. 💪

