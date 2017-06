Gustavo Costas no es más el técnico de Santa Fe

Foto tomada de AFP

El argentino Gustavo Costas que llegó nuevamente a dirigir a Santa Fe en julio de 2017, no seguirá al frente del club como lo confirma un comunicado emitido por el equipo bogotano en sus redes sociales.

Se terminó una nueva era del argentino Gustavo Costas al frente de Independiente Santa Fe, en un comunicado el club ‘cardenal’ confirmó que el técnico no seguirá como entrenador para la próxima temporada, sin especificar las razones de su salida, que al parecer están ligadas con la continuidad de Johan Arango.

Santa Fe dio a conocer además que en los próximos días dará el nombre del nuevo técnico del equipo que debe afrontar este semestre la Copa Águila, la Liga Águila y la Conmebol Sudamericana.

A su llegada a Bogotá esta tarde Gustavo Costas había asegurado que: “Yo de aca me voy cuando la gente no me quiera o cuando el presidente que es el que manda no me quiera” y al parecer no hubo acuerdo entre las dos partes que estuvieron reunidas toda la tarde al norte de la ciudad.

Gustavo Costas es el técnico con más título en toda la historia ‘cardenal’, obteniendo con el club: dos ligas Águilas en 2014 y 2017, las Superligas de 2015 y 2017 y la Copa Suruga Bank en 2016.

Acá el comunicado del club: