Hazard será baja tres meses por lesión en un tobillo

Chelsea's Belgian midfielder Eden Hazard celebrates with a gesture in support of Willian, who's mother passed away recently, after scoring Chelsea's second goal during the English Premier League football match between Chelsea and Leicester City at Stamford Bridge in London on October 15, 2016.

El jugador del Chelsea Eden Hazard podría perderse el inicio de la próxima temporada debido a una operación en un tobillo, que le mantendrá tres meses alejado de los terrenos de juego, anunció este lunes su club. “Eden Hazard fue operado con éxito hoy tras una fractura del tobillo derecho durante un entrenamiento de la selección belga“, anunció un comunicado del Chelsea. “Podrá regresar a los entrenamientos de aquí a tres meses aproximadamente“, añadió el club de Londres. El internacional belga se fracturó el tobillo antes de un amistoso de los “Diablos Rojos” contra la República Checa y un partido de clasificación para el Mundial-2018 contra Estonia. El centrocampista de 26 años, que jugó un papel importante en el título del Chelsea esta temporada, colgó una foto suya en una cama de hospital en su cuenta Twitter. “Todo fue bien en mi operación de tobillo. Ahora comienzo el camino de la recuperación! Volveré más fuerte. Gracias por vuestro apoyo“, escribió a sus seguidores. La Premier League inglesa comienza el 12 de agosto. Tomado de AFP