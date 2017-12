Héctor Arcila dice que la tecnología debe seguir avanzando para encontrar el doping mecánico

Foto AFP

El comisario internacional Héctor Fabio Arcila habló con RCN Radio luego que la justicia ordinaria de Francia nombrara a dos delegados para poder investigar el supuesto dopaje mecánico en el ciclismo internacional. (Francia investiga si fueron instalados motores en bicicletas de pelotón)

Según lo que explicó Arcila, desde hace un tiempo ya se ha venido investigando este tipo de dopaje, pero no se han obtenido resultados positivos que esclarezcan lo que está sucediendo. El comisario dijo que se ha implementando los Rayos X y ahora llega el campo magnético para identificar esos supuestos motores en las bicicletas.

“Efectivamente ese tema del doping mecánico es una realidad, también es otra realidad que se está haciendo todos los seguimientos en las grandes carreras, lo que pasa es que tiene una implicación tecnológica que la lleva a carrera grandes, todavía no se maneja a carreras básicas”

“Lo que se trata en este momento es de buscar con unos sensores, unos campos magnéticos porque el otro sistema de RX o escaneo era muy complejo. Eso yo lo viví en el campeonato mundial de pista en Cali, pero en una carrera masiva donde están 200 corredores en acción es muy difícil“, dijo Héctor Fabio Arcila.

Héctor Fabio Arcila aseguró además que son muchos los momentos en los cuales se ha tenido que hacer una investigación a profundidad, como el episodio de la bicicleta de Froome en el Tour de Francia 2016 que avanza sin que el corredor esté pedaleando, sin embargo no se ha podido comprobar nada hasta el momento.

“Yo no podría especular, lo que sí se es que cualquier tema extradeportivo que sea diferente a la fuerza del cuerpo, pues ya se considera un fraude, así que este tipo de motores pues no es que un corredor que salga a 200 KM/h, así que es una lucha que sigue y no se si aparecerá un nuevo sistema“, dijo el comisario de ciclismo.

Sin duda uno de los conceptos más importantes con esta decisión es el cambio que hubo en la dirección de la Unión Ciclistica Internacional (UCI) que pasó de un británico a un francés y que sin duda puede determinar un nuevo rumbo en la investigación.

“Yo pienso que han cambiando las esferas de poder y ante esos movimientos pues no todo esa gratitud, no solo se trata de cambiar una cara, esos cambios traen algunos movimientos que podrían variar y sin duda viene de la mano“, finalizó Héctor Fabio Arcila.