Henao sueña con ganar en “País Vasco y un monumento” tras ganar el nacional

Sergio Henao (29 años, Rionegro) estrenará el próximo domingo el maillot de campeón colombiano en la París Niza, prueba que le servirá de lanzadera para sus próximos objetivos, que son “ganar la Vuelta al País Vasco y un monumento“.

“Con el maillot de campeón nacional me noto diferente. Estoy contento porque es una recompensa a tu trabajo, a los malos ratos que has pasado y siempre va a ser bonito ser campeón nacional y defenderlo en carrera“, señala.

Una victoria especial que llegó después de sufrir una caída.

“Siempre sucede algo y acabas sufriendo como pasó el domingo, pero eso hace también que la victoria sepa mejor, y que tenga más valor cuando ganas“, dijo Sergio, quien tuvo a su lado a Sebastián, su primo y compañero del equipo Sky .

Sergio Henao espera que el título colombiano sea un punto de inflexión en su carrera y pueda rendir a tope, ajeno a los “inconvenientes habituales en las últimas temporadas“.

“Aspiro a estar en un top 5 del ránking World Tour, tratar de ganar algún monumento y alguna carrera de una semana, como un País Vasco, y aspirar a las clásicas“.

La prueba inmediata será la París Niza a partir del próximo domingo, una carrera en la que ofreció buen rendimiento en 2016 con el sexto puesto de la general, en la que se impuso su compañero de equipo Geraint Thomas.

“Hacerla igual o mejor que el año anterior estaría muy bien. Llego con motivación, con otro aire después de haber ganado el domingo el campeonato. Es una motivación especial, la primera carrera con la camiseta. Va a ser bonito porque es la primera vez que un corredor colombiano del World Tour la porte, y es una motivación extra para hacerlo muy bien“, comenta.

En el País Vasco la ambición no puede ser otra que ganar, ya que ha sido dos veces segundo y una vez tercero.

“Sí, este año toca ganar. El año pasado quizá pudo ser, pero Contador se encontró muy bien en la contrarreloj. Siempre digo que es una carrera que la quiero ganar, la he preparado a conciencia, con ganas. Voy mentalizado, hemos reconocido etapas clave y la ilusión es ir a ganar“.

Luego llegarán las clásicas de las Ardenas en las que también quiere brillar el ciclista de Rionegro.

“Son carreras que me gustan y sobre todo me vienen bien, las he hecho bien cuando he estado y hay que buscar un buen resultado en esas carreras“.

Este año, de nuevo, irá con Chris Froome al Tour tras su debut del año pasado. Eso significa que el equipo confía en su trabajo.

“Creen puedo ser un apoyo para Froome las tres semanas. El equipo estuvo contento de mi rendimiento el año pasado, y esto año tenemos la misma convicción de tratar de defender el título“.

La motivación más importante ahora debe ser Manuel, su hijo.

“Sí, siempre. Es mi mayor premio, mi mayor inspiración. Me ha cambiado la vida, siempre para bien, para motivarme, para sacrificarme más y luchar para poder subirlo muchas veces conmigo al podio. No sólo en Bogotá, sino que espero poder subirlo varias veces en Europa“, concluyó.

