James está en el equipo ideal de la jornada en la Bundesliga

El volante colombiano James Rodríguez integra el 11 ideal de la jornada de la Bundesliga. (Lea acá: James Rodríguez, elogiado por su técnico)

Rodríguez marcó un gol en el triunfo de su equipo frente a Leipzig, lo que además sirvió para ser líder con 23 unidades.

James ha disputado cinco partido, suma 243 minutos y dos goles en lo que va de temporada con Bayern Múnich.

So, how did the weekend’s games affect your #BLFantasy team?

Here’s the Matchday 10 points breakdown 👉 https://t.co/PRTC6f1vy5 pic.twitter.com/kxDrF2QOuO

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 30 de octubre de 2017