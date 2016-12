James no se irá por ahora del Real: Jorge Mendes

Foto tomada de AFP

Las últimas palabras de James Rodríguez al terminar el partido del mundial de clubes fueron una especie de despedida tapada del delantero colombiano luego de casi tres temporadas en el cuadro blanco de España. “me tomare siete días para pensar, no te puedo confirmar que siga aquí” dijo Rodríguez.

Los siete días han pasado y James no se ha pronunciado, el que sí lo ha hecho es su representante, el portugés Jorge Mendes quien le confirmó al diario AS de España que el deportista colombiano no se ira del Real, por lo menos en este mercado de invierno, lo que asegura su permanencia durante seis meses más.

Todo parece indicar que las aguas se han calmado en estos siete días y el jugador se ha dado cuenta que no va a ser posible su salida ahora y tratará de enfrentar esta última fase de la temporada para salir por la puerta grande.

Al parecer todo cambiaría en julio próximo y ya teniendo el Real la posibilidad de fichar la salida del colombiano será más manejable y no le faltarán candidatos para llevárselo, en Inglaterra hay varias ofertas, en Alemania el Bayern donde está el técnico con el que mejor le fue en el Real Carlo Ancelotti también lo quiere.

Aun se espera un pronunciamiento del jugador, pero por lo adelantado por Mendes la situación parece tomar un tono más claro y a favor de la permanencia por lo menos durante los próximos seis meses.