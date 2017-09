James, nominado a jugador de la semana de la Champions League

El volante colombiano de Bayern Múnich, James Rodríguez, está entre los nominados para ser elegido como mejor jugador de la primera semana de la fase de grupos de la Champions League. (Lea acá: James ya disfruta de la cerveza alemana con Bayern Múnich)

Rodríguez debutó en esta competición con su nuevo equipo en la victoria 3-0 sobre Anderlecht en la cual jugó 88 minutos.

El ’11’ del equipo bávaro recuperó dos balones, recorrió 10.1 kilómetros y tuvo una precisión en pases del 87%.

Los otros nominados son: Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Neymar, Lionel Messi, Taison, Mohamed Salah y Harry Kane.

