James podría debutar mañana en la International Champions Cup 2017

Imagen tomada de @FCBayernES

James Rodríguez que llegó esta temporada al Bayern Munich, podría debutar mañana en la International Champions Cup 2017, que se disputa en territorio Chino, y que cuenta con la participación de clubes como Arsenal, Chelsea e Inter de Milán.

El colombiano que ya fue campeón con el equipo alemán de la Copa Telekom el pasado fin de semana, espera volver a participar en este torneo que comienza mañana y termina el próximo jueves 27 de julio y así ganar la confianza del técnico que dijo previo a este juego que James debía ganarse su puesto en la titular.

En el primer entrenamiento del equipo de Carlo Ancelotti en China, se vio al colombiano muy activo junto a sus compañeros realizando ejercicios de recuperación acompañados de un fuerte calor en Shangai.



Este es el calendario completo del Bayern para este torneo:

19 Julio 6:30 a.m.: Bayern Munich Vs Arsenal

22 Julio 4:30 a.m.: Bayern Munich Vs Milán

25 Julio 6:30 a.m.: Chelsea Vs Bayern Munich

27 Julio 6:30 a.m.: Bayern Munich Vs Inter de Milán