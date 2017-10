La era del piloto Joe Girardi con los Yankees llegó a su final después que el equipo informó de manera oficial que no seguiría con ellos la próxima temporada.

Girardi lo fue todo con los Yankess, pero su tiempo de salir de la organización más poderosa del deporte profesional en Estados Unidos se dio después que no pudo conseguir alcanzar la Serie Mundial, aunque estuvo muy cerca de hacerlo.

Se quedaron a un juego de ir al “Clásico de Otoño” este mes de octubre de no haber sido porque los Astros de Houston, otro equipo joven y de gran talento, se lo impidieron al ganarle el decisivo Séptimo Partido de la Serie Mundial en el Minute Maid Park de la ciudad tejana, donde los Bombarderos del Bronx llegaron con la ventaja de 3-2.

En 10 años frente al timón de los Yankees, Girardi ganó una Serie Mundial y llegó a los playoffs seis veces y lo que es más importante, ha formado un equipo con gran juventud y talento que los pondrá muy pronto en la cima del béisbol de las Grandes Ligas.

“I want to thank Joe for his 10 years of hard work and service to this organization.” – Brian Cashman pic.twitter.com/bUYZEK23I3

— New York Yankees (@Yankees) 26 de octubre de 2017