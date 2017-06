Jonatan Gómez es nuevo jugador de Sao Paulo de Brasil

El argentino Jonatan Gómez se despidió de Independiente Santa Fe y confirmó su llegada a São Paulo de Brasil para la próxima temporada. El jugador que militó en el Deportivo Pasto y en el club ‘cardenal’ en nuestro país, se despide con 3 títulos conseguidos con los ‘capitalinos’.

Se confirmó la primera salida de Independiente Santa Fe para esta temporada, el volante argentino Jonatan Gómez firmó su nueva vinculación con el club brasilero São Paulo, equipo al cual llega a próxima temporada.

Los detalles del traspaso no se conocen, pero al parecer el equipo brasilero compró el pase total del jugador que con Santa Fe logró la Liga Águila de 2016, la Superliga 2017 y la Suruga Bank en 2016.

Santa Fe mediante sus redes sociales agradeció al argentino por su entrega en la cancha siempre y deseó lo mejor en su futuro profesional.

Jonatan Gómez 🇦🇷, who was a highlight playing for @SantaFe, is our newest midfielder! Welcome! 🔴⚪️⚫️ pic.twitter.com/Gme6ZDFTXF

— São Paulo FC (@SaoPauloFC_eng) June 21, 2017