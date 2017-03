Jornada de clásicos este fin de semana en la Liga Águila

Foto AFP

La fecha 10 de la Liga Águila trae la jornada de Clásicos en el país que después de cinco años vuelve a tener el enfrentamiento entre ‘caleños’ con la subida del América a la máxima categoría del fútbol colombiano. Los juegos entre ‘rolos’ y ‘paisas’ también se roban las miradas.

Todo esta listo para una nueva jornada de la liga local que tendrá este fin de semana los clásicos regionales en los cuales los enfrentamientos entre Santa Fe Vs Millonarios, Medellín Vs Nacional y Cali Vs América acaparan la atención de los aficionados.

En el Campín Millonarios que oficiará como local, recibe a un Santa Fe que viene de golear en la Copa Libertadores gracias a los goles de sus dos referentes en cancha, Johan Arango y Jonathan Gómez. Sin embargo el ‘azul’ también llega con el ánimo arriba tras superar en la fecha anterior al América.

El duelo entre ‘caleños’ será de necesitados ya que uno viene de perder y otro de empatar, pero no están bien ubicados en la tabla de posiciones donde ambos equipos están fuera de los 8 clasificados. En el Deportivo Cali se estrenará el técnico Héctor Cárdenas que llega a reemplazar a Mario Alberto Yepes.

El clásico entre ‘paisas’ también acapara la atención luego que ambos perdieran en su debut en la Conmebol Libertadores, pero así mismo ocupan los puestos 1 y 2 de la clasificación del torneo local. Por esto lucharán por el liderato del torneo.

El resto de la jornada se cumple así:

18 de marzo

Pasto vs Cortuluá

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win Sports

Junior vs Once Caldas

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN

Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

Televisión: Win Sports

Nacional vs Medellín

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports

19 de marzo

Jaguares vs Tigres

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports

Cali vs América

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: RCN

Tolima vs Huila

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports

Millonarios vs Santa Fe

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



20 de marzo

Equidad vs Patriotas

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports

Rionegro Águilas vs Envigado

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports