Jornada de clásicos en el Fútbol Profesional Colombiano

Clásicos fecha 10. Imágenes tomadas de Colprensa, @asodeporcali

La décima jornada de la Liga Águila arrancó recargada de clásicos entre los que Medellín Vs Nacional, Santa Fe Vs Millonarios y América Vs Cali son los encuentros más atractivos.

En el encuentro de anoche Cortuluá venció 3 – 2 al Pasto en el Pascual Guerrero y lo desplazó hasta el puesto 12 en la tabla.

Hoy se enfrentarán Patriotas y Equidad en el estadio La Independencia de Tunja, a las 3:15 p.m. el cuadro asegurador, que ésta en la décima posición, dará el todo por el todo para lograr los 3 puntos como visitante y meterse entre los finalistas.

Sobre las 5:30 p.m. se vivirá el encuentro entre “felinos”, Tigres recibirá a Jaguares en el Metropolitano de Techo. El conjunto de Soacha está en la octava posición y como local buscará la victoria para mantenerse entre los primeros ocho.

A las 6:00 p.m. el Once Caldas recibirá al Junior en el Palogrande de Manizales, el blanco-blanco no ha logrado levantar cabeza bajo la dirección de Maturana y se enfrentará a un flamante equipo tiburón que lidera la tabla de posiciones.

En la noche llega el clásico paisa al Atanasio Girardot, a las7:45 p.m. se enfrentarán el Deportivo Independiente Medellín contra el Atlético Nacional. El poderoso de la montaña está en el quinto lugar mientras que el Rey de Copas se mantiene en la tercera posición de la tabla de clasificación.