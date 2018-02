José Izquierdo anotó golazo en el empate entre Brighton y Stoke City

El jugador colombiano José Heriberto Izquierdo anotó este sábado el gol con el cual su equipo empató 1-1 frente a Stoke City en la jornada de la Premier League.

El tanto llegó luego de una jugada colectiva que empezó por la banda izquierda de la cancha del estadio Bet365 Stadium del Stoke, el exjugador de Brujas de Bélgica realizó una doble pared para posteriormente ingresar al área y definir de pierna derecha.

📝 Another @JoseIzquierdo7 goal and a dramatic 90th-minute penalty save from @MatyRyan. The game ended 1-1 at the bet365 Stadium this afternoon, as the spoils were shared with @stokecity. #STKBHA#BHAFC 🔵⚪

Match Report 👉 https://t.co/VhScT5DEOr pic.twitter.com/8LumTWn0gs

— Brighton & Hove Albion ⚽ (@OfficialBHAFC) 10 de febrero de 2018