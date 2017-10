Juan Pablo Suárez ganó el Clásico RCN Manzana Postobón

Foto tomada de la cuenta en twitter @ClasicoRCN

El ciclista Juan Pablo Suárez, del EPM ganó la edición 57 del Clásico RCN Manzana Postobón al superar en solo 3 segundos al colombo-español Óscar Sevilla, quien había ganado la edición 2016. Por su parte Carlos Mario Ramírez se llevó la última etapa en una contrarreloj entre Buga y Guacarí.

#ClasicoRCN Juan Pablo Suárez es el nuevo campeón del Clasico RCN Manzana Postobón https://t.co/RtuQOlulMv pic.twitter.com/kKADpQJMp7 — Clásico RCN (@ClasicoRCN) October 1, 2017

El corredor del EPM Juan Pablo Suárez se convirtió en el nuevo campeón del Clásico RCN Manzana Postobón superando al gran favorito Óscar Sevilla, que en la clasificación general fue segundo a solo 3 segundos de diferencia.

La etapa, la ganó el corredor del Movistar Team Carlos Ramírez para entregarle al equipo español su segundo victoria en la competencia y terminar la carrera con broche de oro. Ramírez, empleó un tiempo de 23’ 06” y superó también por 2 segundos al segundo en la clasificación Jose Serpa.

Juan Pablo Suárez, ganador de la edición de 2017, aseguró al terminó de la competencia estar muy emocionado con su victoria sobre todo por superar a un ‘grande’ como Sevilla.

“¡Estoy Feliz!, esta victoria es para toda mi familia, para mi papá que siempre me apoyo y para todos los aficionados, al que se me escape en este momento que me perdone pero estoy muy feliz de lograr este triunfo y ser el nuevo campeón de Clásico RCN”, dijo al final Suárez.

Esta es la clasificación final de la competencia: