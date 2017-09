El técnico de Junior de Barranquilla Julio Comesaña se mostró molesto por los minutos que tuvo Teófilo ante Brasil y que le generó una recaída en su lesión en el tobillo, que además lo deja fuera del partido de Sudamericana ante Cerro Porteño.

Fuertes estuvieron las declaraciones de Julio Comesaña en Barranquilla donde aseguró que el delantero Teófilo Gutierrez, quien ingresó al minuto 71 del partido de la Elimiantoria ante Brasil, no debió jugar ya que tuvo un recaída en su lesión de tobillo y estará ausente algunas semanas.

“Teófilo no va a viajar, eso está claro. Teóflo no debió jugar ante Brasil, pero bueno eso ya pasó y nosotros no lo vamos a tener“, explicó el técnico Comesaña.

Por su parte en el caso de Jimmy Chará, el técnico Comesaña confirmó que él está bien y que podrá participar del partido de ida de los octavos de final que se jugará el próximo 19 de septiembre.